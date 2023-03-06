6 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Часовой застрелил двоих срочников в Курской области

Военнослужащий выстрелил в двоих сослуживцев, не ответивших на вопрос «Кто идет?». В результате оба погибли. Об этом сообщает Lenta.ru.

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие.
CC0

Трагедия произошла в ночь 6 марта в военной части в Суджанском районе.

Призывник, проходящий срочную военную службу, стоял на посту часовым. Он заметил двоих шедших людей и крикнул: «Стой, кто идет?»

Однако ему никто не ответил. Тогда часовой открыл огонь на поражение. Нарушителями порядка оказались его же сослуживцы 19 и 22 лет. Один из них скончался на месте, второй умер в больнице.

Известно, что все трое служили уже восемь месяцев. Неизвестно, почему погибшие не откликнулись на вопрос часового. Идет проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мобилизованные из Иркутской области пожаловались президенту на свое командование в ДНР.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость