Часовой застрелил двоих срочников в Курской области

Трагедия произошла в ночь 6 марта в военной части в Суджанском районе.
Призывник, проходящий срочную военную службу, стоял на посту часовым. Он заметил двоих шедших людей и крикнул: «Стой, кто идет?»
Однако ему никто не ответил. Тогда часовой открыл огонь на поражение. Нарушителями порядка оказались его же сослуживцы 19 и 22 лет. Один из них скончался на месте, второй умер в больнице.
Известно, что все трое служили уже восемь месяцев. Неизвестно, почему погибшие не откликнулись на вопрос часового. Идет проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее мобилизованные из Иркутской области пожаловались президенту на свое командование в ДНР.