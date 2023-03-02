2 марта
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Происшествия

Погиб сотрудник авиазавода в ходе испытаний фюзеляжа военного транспортного самолета

На заводе «Авиастар» в Ульяновске в ходе испытаний фюзеляжа военно-транспортного самолета произошел инцидент, сообщает РИА Новости.

Ил-76 на авиабазе ВВС Италии.
Ил-76 на авиабазе ВВС Италии.
vk.com/mil

Погиб один сотрудник предприятия, еще несколько пострадали.

Испытания проводились с фюзеляжем тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, указывает Газета.Ru.

На месте ЧП работают экстренные службы. Устанавливаются причины произошедшего.

Ранее на российском оборонном предприятии прогремел взрыв. Это случилось на Чапаевском механическом заводе в Самарской области. Один человек погиб, трое пострадали.

На оборонном предприятии производят детонаторы и взрывчатку. Причина произошедшего пока не называется.

В 2022 году к тушению пожара у завода взрывчатых веществ в Бийске экстренно привлекли спецпоезд. Местные СМИ сообщали, что территория завода оцеплена, люди с автоматами пресекают любые попытки съемок с места событий ЧП.

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