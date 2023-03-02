Погиб сотрудник авиазавода в ходе испытаний фюзеляжа военного транспортного самолета

Погиб один сотрудник предприятия, еще несколько пострадали.
Испытания проводились с фюзеляжем тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, указывает Газета.Ru.
На месте ЧП работают экстренные службы. Устанавливаются причины произошедшего.
Ранее на российском оборонном предприятии прогремел взрыв. Это случилось на Чапаевском механическом заводе в Самарской области. Один человек погиб, трое пострадали.
На оборонном предприятии производят детонаторы и взрывчатку. Причина произошедшего пока не называется.
В 2022 году к тушению пожара у завода взрывчатых веществ в Бийске экстренно привлекли спецпоезд. Местные СМИ сообщали, что территория завода оцеплена, люди с автоматами пресекают любые попытки съемок с места событий ЧП.