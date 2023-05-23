Части космической ракеты могут упасть на территории Алтая

С "Байконура" запустят ракету 24 мая. Некоторые фрагменты ракетоносителей могут упасть на Алтае, сообщили в комитете по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай.

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым космическим кораблем "Прогресс МС — 23" с космодрома "Байконур" пройдет 24 мая в 19:56.

Падение отделяющихся частей ракетоносителя возможно в Усть-Канском районе. В ведомстве призвали жителей и гостей республики быть предельно внимательными.

"Ограничьте выход в лес и за пределы населенных пунктов. Обо всех фактах падения фрагментов ракеты просим незамедлительно сообщить в администрацию сельского поселения", — отметили в ведомстве.

Ранее сошел с орбиты спутник системы предупреждения о ракетном нападении.