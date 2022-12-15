12 человек спасли из горящего многоэтажного дома в Барнауле

Инцидент случился вечером 14 декабря. В многоэтажном доме загорелся мусороприемник.

На место прибыли 16 спасателей.

«Прибывшими спасателями была немедленно организована эвакуация людей с верхних этажей. По лестничному маршу из задымлённого подъезда эвакуированы 10 человек, из них 2 ребёнка», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Алтайскому краю.