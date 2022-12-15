15 декабря
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Происшествия

12 человек спасли из горящего многоэтажного дома в Барнауле

В Барнауле произошло возгорание в 12-этажном доме по ул. Северо-Западная — из квартир пришлось спасать людей.

Пожар в барнаульской многоэтажке
Пожар в барнаульской многоэтажке
t.me/mchs_altkray

Инцидент случился вечером 14 декабря. В многоэтажном доме загорелся мусороприемник.

На место прибыли 16 спасателей.

«Прибывшими спасателями была немедленно организована эвакуация людей с верхних этажей. По лестничному маршу из задымлённого подъезда эвакуированы 10 человек, из них 2 ребёнка», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в барнаульской многоэтажке
Пожар в барнаульской многоэтажке
t. me/mchs_altkray

Пострадавших во время пожара нет.

Ранее в алтайском селе из горящего дома через окно спасли целую семью.

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