12 человек спасли из горящего многоэтажного дома в Барнауле

Инцидент случился вечером 14 декабря. В многоэтажном доме загорелся мусороприемник.
На место прибыли 16 спасателей.
«Прибывшими спасателями была немедленно организована эвакуация людей с верхних этажей. По лестничному маршу из задымлённого подъезда эвакуированы 10 человек, из них 2 ребёнка», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Пожар в барнаульской многоэтажке
t. me/mchs_altkray
Пострадавших во время пожара нет.
Ранее в алтайском селе из горящего дома через окно спасли целую семью.
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