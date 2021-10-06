Черные закладки: в подземных тайниках браконьеры прятали более 170 кило икры

Тайники были обнаружены в Николаевском районе на севере Хабаровского края. Они были устроены в нежилом помещении в промзоне.

В тайниках было обнаружено и изъято более 340 пластиковых контейнеров с икрой осетровых, а также оборудование для изготовления деликатеса.

Владельцы нелегального товара установлены, пишет «Росбалт». Ущерб природным ресурсам оценен в 55 млн рублей.

Ведется разбирательство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее гаишники нашли во внедорожнике больше тонны красной икры. Красная икра массой 1200 кг была обнаружена в кузове остановленного инспекторами внедорожника. Полиция установила, что водитель вместе со знакомым купил икру для переработки и дальнейшего сбыта.

В пригороде Благовещенска неподалеку от свалки нашли более 100 контейнеров с красной икрой. Контейнеры были обнаружены во время прокурорской проверки несанкционированной свалки.

А инспектор Росрыболовства требовал себе 100 кг икры вместо денег. Для получения взятки инспектор отправил за икрой на рыбозавод своего посредника, которого задержала ФСБ.