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Происшествия

Черные закладки: в подземных тайниках браконьеры прятали более 170 кило икры

Пограничники нашли в подземных тайниках браконьеров более 170 кг черной икры.

Крупную партию черной икры задержали на границе.
Крупную партию черной икры задержали на границе.
ПУ ФСБ по Алтайскому краю.

Тайники были обнаружены в Николаевском районе на севере Хабаровского края. Они были устроены в нежилом помещении в промзоне.

В тайниках было обнаружено и изъято более 340 пластиковых контейнеров с икрой осетровых, а также оборудование для изготовления деликатеса.

Владельцы нелегального товара установлены, пишет «Росбалт». Ущерб природным ресурсам оценен в 55 млн рублей.

Ведется разбирательство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее гаишники нашли во внедорожнике больше тонны красной икры. Красная икра массой 1200 кг была обнаружена в кузове остановленного инспекторами внедорожника. Полиция установила, что водитель вместе со знакомым купил икру для переработки и дальнейшего сбыта.

В пригороде Благовещенска неподалеку от свалки нашли более 100 контейнеров с красной икрой. Контейнеры были обнаружены во время прокурорской проверки несанкционированной свалки.

А инспектор Росрыболовства требовал себе 100 кг икры вместо денег. Для получения взятки инспектор отправил за икрой на рыбозавод своего посредника, которого задержала ФСБ.

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