9 марта
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Происшествия

Чешские конокрады увели скакуна Рамзана Кадырова

В Чехии украли чистокровного английского скакуна Рамзана Кадырова — Зазу, сообщает ТАСС.

Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
kremlin.ru

По словам главы Чечни, конь стоит по меньшей мере 10 млн долларов, а не 18 тыс. долларов, как пишут СМИ.

Кадыров уверен — искусственное занижение цены за скакуна связано с финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход.

По словам владельца коня, Зазу стал первой жертвой санкций еще в 2014 году, напоминает bfm.ru. Тогда Кадыров и его скакун попали в санкционный список.

Племенной конь английской породы включен в имущество Кадырова, замороженное в республике после введения против него международных санкций.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

О скакуне

Ранее Рамзан Кадыров в иронической форме раскритиковал власти Германии за санкции против его лошадей. Речь о решении организаторов скачек не выплачивать призовые за победу, одержанную принадлежащим ему скакуном Зазу.

В Берлине говорят, что лошадь, будучи другом человека, подпадает под санкции, предъявляемые хозяину, и должна отвечать как человек, написал глава Чечни, писал Кадыров в соцсетях.

Также Кадыров заявлял, что принятые чешскими властями санкции в отношении скакунов из его конюшни «нарушением прав лошадей».

Некоторые государства также пытались ввести санкции против лошадей из конюшни Главы ЧР.

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