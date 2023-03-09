Чешские конокрады увели скакуна Рамзана Кадырова

По словам главы Чечни, конь стоит по меньшей мере 10 млн долларов, а не 18 тыс. долларов, как пишут СМИ.
Кадыров уверен — искусственное занижение цены за скакуна связано с финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход.
По словам владельца коня, Зазу стал первой жертвой санкций еще в 2014 году, напоминает bfm.ru. Тогда Кадыров и его скакун попали в санкционный список.
Племенной конь английской породы включен в имущество Кадырова, замороженное в республике после введения против него международных санкций.
Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
О скакуне
Ранее Рамзан Кадыров в иронической форме раскритиковал власти Германии за санкции против его лошадей. Речь о решении организаторов скачек не выплачивать призовые за победу, одержанную принадлежащим ему скакуном Зазу.
В Берлине говорят, что лошадь, будучи другом человека, подпадает под санкции, предъявляемые хозяину, и должна отвечать как человек, написал глава Чечни, писал Кадыров в соцсетях.
Также Кадыров заявлял, что принятые чешскими властями санкции в отношении скакунов из его конюшни «нарушением прав лошадей».
Некоторые государства также пытались ввести санкции против лошадей из конюшни Главы ЧР.