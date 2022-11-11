11 ноября
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Происшествия

Четыре года колонии грозит жителю Алтая, спилившего 23 дерева

Житель Республики Алтай спилил 23 дерева — за это его может ждать суровое наказание и штраф.

Спиленные деревья. Фото горожан
Спиленные деревья. Фото горожан
skyscrapercity.com

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай, в августе 2022 года мужчина отправился на территорию Саракокшинского участкового лесничества Чойского района, где незаконно спилил 23 дерева различных пород.

Сделал он это для расширения проезда к месту сбора кедрового ореха.

Чойскому лесничеству был причинен ущерб на общую сумму более 64 тысяч рублей.

Дело передано в суд — мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы. Свою вину он полностью признал.

Ранее в Кузбассе 53-летнего местного жителя признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере.

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