Четыре года колонии грозит жителю Алтая, спилившего 23 дерева

Житель Республики Алтай спилил 23 дерева — за это его может ждать суровое наказание и штраф.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай, в августе 2022 года мужчина отправился на территорию Саракокшинского участкового лесничества Чойского района, где незаконно спилил 23 дерева различных пород.

Сделал он это для расширения проезда к месту сбора кедрового ореха.

Чойскому лесничеству был причинен ущерб на общую сумму более 64 тысяч рублей.

Дело передано в суд — мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы. Свою вину он полностью признал.

Ранее в Кузбассе 53-летнего местного жителя признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере.