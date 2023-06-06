Четверо сибиряков-авантюристов переплывали Обь, выбились из сил и застряли на острове

Инцидент произошел 5 июня около 15:00 на пляже Парка культуры «Бугринская роща».
Четверо сибиряков в возрасте от 18 до 28 лет захотели в жару отдохнуть и выбрали для этого остров. Они добрались до него вплавь, однако сил на обратный путь им не хватило.
Сибиряки попросили помощи. За ними прибыли спасатели. Их вернули на обратный берег, с ними провели профилактическую беседу.
Ранее пожар произошел на подстанции Смазнево Заринского района Алтайского края. Причиной стала разгерметизация масляного резервуара, которая повлекла за собой возгорание трансформаторного масла на подвижной платформе трансформатора.