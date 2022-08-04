4 августа
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Происшествия

Чиновника сибирского Росздравнадзора накажут за «липовый» диплом

У начальника отдела новосибирского Росздравнадзора нашли поддельный диплом. Об этом сообщает портал ndn.info со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Диплом о высшем образовании.
Диплом о высшем образовании.

Тому, кто занимает должность начальника отдела финансового, правового и кадрового обеспечения Росздравнадзора, нужно иметь высшее образование. Однако чиновник, который находился на этом посту, не окончил вуз. Вместо этого он предоставил поддельный документ.

Обман раскрылся в ходе прокурорской проверки.

«Исполняющий обязанности прокурора Новосибирской области направил материалы проверки в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо поддельного официального документа)», — сообщили в прокуратуре региона.

Руководителя областного Росздравнадзора обязали уволить провинившегося сотрудника. Также по уголовному делу горе-чиновнику грозит один год колонии.

Ранее в новосибирском Росздравнадзоре прошли обыски.

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