13 февраля
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Происшествия

Члены банды «амазонок» получили по 25 лет колонии

Ростовский областной суд приговорил членов банды «амазонок» Инессу и Викторию Тарвердиевых к 25 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает"Интерфакс".

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

Их подельники получили 24 года и 25 лет соответственно.

О банде

Банда «амазонок» создали в 2007 году.

Члены группировки из пяти человек были осуждены на сроки от 16 до 21 года в 2017 году по статьям бандитизм, убийство, покушение на убийство, разбойное нападение, хищение и незаконный оборот оружия, пишет Газета.Ru.

Одного из преступников — Романа Подкопаева — убили в ходе перестрелки при задержании. Другой — Сергей Синельник — до ареста имел звание лейтенанта полиции.

На счету банды — убийство 10 человек, в том числе семьи начальника отделения ОМОН ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его жены и двух детей.

Пострадавшими считаются еще 98 человек.

Ранее в Сибири поймали банду, которая «обчистила» грузовики на 10 млн рублей. По версии следствия, с января 2021 по январь 2022 года обвиняемые совершили серию краж из грузовых автомобилей, припаркованных около одного из крупных торговых комплексов Новосибирска.

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