8 августа
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Происшествия

ЧП на глубине: погиб сибирский водолаз, участвовавший в поиске тела мужчины

Следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая с водолазом, разыскивавшим тело утонувшего накануне мужчины в реке Омской области, сообщает «Интерфакс».

Аквалангист. Водолаз. Погружение.
Аквалангист. Водолаз. Погружение.
СС0

У паромной переправы возле поселка Нововаршавка на Иртыше на глазах у друзей утонул купавшийся в неположенном месте 35-летний местный житель.

Отмечается, что перед купанием погибший употреблял спиртное.

«На следующий день во время водолазно-поисковых мероприятий по обнаружению тела утонувшего мужчины у одного из водолазов слетел регулятор подачи кислорода, вследствие чего 40-летний спасатель стал тонуть», — говорится в сообщении регионального СКР.

Пострадавшего вытащил из реки второй водолаз, мужчину госпитализировали, но спасти его жизнь врачам не удалось.

Ранее спасатели рассказали подробности гибели двух девочек, которые утонули в Бии.

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