6 июня
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Происшествия

ЧП на производстве: в чане с пивом утонул россиянин

Рабочий погиб в чане с пивом.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

ЧП случилось в Раменском, пишет MK.RU.

Владелец пивоварни попросил своего знакомого поработать на производстве. Хозяин ушел, а когда вернулся, то заметил, что рабочего нет на месте. Один из чанов с пивом был открыт. На дне емкости обнаружили тело мужчины.

Предварительно установлено, что мужчина решил зачерпнуть пиво, но, надышавшись углекислого газа, упал в чан и погиб, указывает Газета.Ru.

Ранее сибирский водолаз погиб, пытаясь вытащить тело утонувшего полицейского.

Накануне происшествия 35-летний полицейский в нерабочее время купался недалеко от паромной переправы на Иртыше — у рабочего поселка Нововаршавка — и утонул. По данным следствия, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

На следующий день на его поиски отправились водолазы из Аварийно-спасательной службы Омской области.

По информации силовиков, у 40-летнего спасателя слетел регулятор подачи кислорода, и он стал тонуть. Коллега сумел вытащить пострадавшего из реки. Мужчину доставили в больницу, однако медики не сумели его спасти.

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