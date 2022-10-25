ЧП произошло с мобилизованным в сибирском городе

По предварительной информации, в происшествии погиб человек. ЧП произошло вследствие употребления спиртных напитков. Возбуждено уголовное дело.
Правительство республики уточнило, что расследование будут вести Главное военное следственное управление СК РФ и Главная военная прокуратура по Центральному военному округу.
Такое решение приняли, поскольку мобилизованные приравнены по статусу к военнослужащим.
Глава Тывы поручил зампреду Тимуру Куулару поддерживать взаимодействие с указанными правоохранительными органами.