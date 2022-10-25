25 октября
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Происшествия

ЧП произошло с мобилизованным в сибирском городе

ЧП с мобилизованным произошло в Новосибирске, стало известно главе Тывы Владиславу Ховалыгу. Об этом сообщает «MK».

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru

По предварительной информации, в происшествии погиб человек. ЧП произошло вследствие употребления спиртных напитков. Возбуждено уголовное дело.

Правительство республики уточнило, что расследование будут вести Главное военное следственное управление СК РФ и Главная военная прокуратура по Центральному военному округу.

Такое решение приняли, поскольку мобилизованные приравнены по статусу к военнослужащим.

Глава Тывы поручил зампреду Тимуру Куулару поддерживать взаимодействие с указанными правоохранительными органами.

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