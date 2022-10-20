Алтайский омбудсмен: на что жалуются жены мобилизованных и как возвращали пленных на Алтай

Несколько обращений от женщин с просьбой помочь вернуть мобилизованных многодетных отцов поступило на днях уполномоченному по правам человека в Алтайском крае Борису Ларину. Что он ответил? Об этом, а также об ошибках в ходе мобилизации, возвращении военнопленных с Алтая домой и жалобах жен и родственников военнослужащих, он рассказал журналистам в ходе большой межрегиональной конференции.

Многодетные отцы

«В основном пишут женщины, просят: верните нашим детям отцов, нельзя их отправлять» — объяснил Борис Ларин.

Их мужья — отцы трех и более детей до 16 лет. Отсрочку от мобилизации для таких отцов закон пока не предусматривает. Поправки в Госдуму были внесены, но 18 октября депутаты их не приняли.

Сразу после этого к уполномоченному и поступило несколько обращений, сказал Ларин.

Напомним, информацию о том, что отцам троих и более детей до 16 лет (а если один ребенок инвалид — до 18) СМИ распространили со ссылкой на некое секретное указание Генштаба Минобороны РФ.

И вот Борис Ларин рассказал, что ему известно об этом документе.

Борис Ларин. Антон Федотов , пресс-служба правительства Алтайского края.

«В письме Генерального штаба, насколько я знаю (а я его не видел, потому что это закрытое письмо), говорится, что решение этого вопроса — на усмотрение военных комиссариатов. Но пока нет законодательной ясности, мы не можем гарантировать людям ", — сказал он.

При этом уполномоченный отметил, что военкомы выполняют важную задачу — они мобилизуют людей, и должны с этой задачей справиться.

Ошибки мобилизации

Так или иначе — вопрос о возвращении в семьи мобилизованных многодетных отцов остался не решенным. Между тем, более 100 мобилизованных все же вернулись домой.

Возвращали тех, кто не пригоден к службе по состоянию здоровья. Или тех, кто не подходит по возрасту.

Мобилизованные из Мамонтово и Романово Инцидент Барнаул

«Мой вопрос был военкому: почему не у нас проверяют? Потому что по мобилизации нет единого сборного пункта в Алтайском крае. Ребят свозят в учебный центр со всех районов и городов отдельно. И только там есть возможность некий фильтр организовать, — объяснил Борис Ларин.

Одна из первых жалоб об ошибочной мобилизации поступила уполномоченному из Мамонтовского района — от супруги 57-летнего мобилизованного сержанта запаса. Судя по словам уполномоченного, мужчина уже находился в учебном центре в Омске.

«Мы быстро оформили запрос, чтобы с ним побеседовали, потому что бывают такие ситуации: жены просят вернуть мужа, а мужчины говорят — нет, мы пойдем и выполним свой долг. Но вот в данном случае человека вернули, он находится дома», — сказал уполномоченный.

Омбудсмен по Омской области ( вторая слева) — в учебном центре в Омске , где размещаются мобилизованные из Алтайского края. upch55.ru

Жалобы из Омска

Поступали к уполномоченному и жалобы на условия размещения в Омской области. Борис Ларин рассказал, что в таких случаях взаимодействует с коллегой — Ириной Касьяновой (уполномоченным по Омской области).

«Она в учебном центре неоднократно бывала, в том числе с нашими ребятами общалась. По конкретным случаям я обращаюсь к ней, она разбирается и помогает ребятам», — сказал Ларин.

Один из мужчин не был доволен тем, что его, человека с медицинским образованием, зачислили на службу как стрелка. Собеседник altapress.ru сказал, что после вмешательства ситуацию удалось исправить.

В аппарате уполномоченного рассказали и о жалобе молодого человека, мобилизованного, как выяснилось, с переломом руки.

В учебном центре в Омске , где размещаются мобилизованные из Алтайского края. ВК «Правительство Алтайского края».

«Когда его забрали, у него была трещина кости, но он об этом не знал — выяснили уже на месте. А его планировали отправить в зону спецоперации. После того, как связались с уполномоченным из Омской области, его осмотрела медкомиссия. Ему оказали помощь и отправку в зону спецоперации отложили», — рассказали в аппарате.

Пленные возвращаются

Самой сложной на сегодня проблемой Борис Ларин считает возвращение пленных.

«Это наши ребята, с начала специальной военной операции попали в плен или пропали без вести. При решении вопроса мы плотно работаем с федеральным уполномоченным, потому что из Барнаула это решить невозможно. Обмениваемся списками, информацией. Федеральный уполномоченный выходит на Министерство обороны», — объяснил он.

Размещение мобилизованных из Алтайского края в Омске. Телеграм-канал уполномоченного по правам человека в АК.

Полной информации о том, сколько жителей Алтайского края находятся в плену или пропали без вести, у Ларина нет. В его (не полном) списке таких 17. Троих удалось вернуть путем обмена.

«Один человек из этого списка, к сожалению, погиб», — сказал омбудсмен.

В целом же омбудсмену поступило около 35 жалоб, связанных с мобилизацией.

Ранее altapress.ru рассказал, что Минобороны установило мобилизационные квоты для каждого региона. И указ о завершении частичной мобилизации глава государства еще не подписал.

В учебном центре в Омске , где размещаются мобилизованные из Алтайского края. ВК «Правительство Алтайского края». Гуманитарная помощь приехала в учебный центр в Омске. ВК «Правительство Алтайского края». В учебном центре в Омске , где размещаются мобилизованные из Алтайского края. ВК «Правительство Алтайского края».

Отапливаемые палатки

17 октября глава минсоцзащиты края Наталья Оськина сообщила, что 47% мобилизованных из Алтайского края получили единовременные выплаты — по 100 тыс. рублей, сообщила министр.

Представители минсоцзащиты несколько дней работали в учебном центре в Омске, где общались с мобилизованными. И на официальной страничке «Правительства Алтайского края» в соцсети ВКонтакте представитель ведомства рассказал вот что.