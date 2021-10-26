Что известно о взрыве, прогремевшем в Набережных Челнах

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Сколько человек пострадали?

В МЧС доложили о 32 эвакуированных жильцах.

Из-под завалов достали 11-летнего Евгения (с ушибами) и 17-летнего Артема (с черепно-мозговой травмой и повреждением тазобедренного сустава) Ивановых. Оба госпитализированы для обследования.

Погибших нет.

Взрыв бытового газа в Набережных Челнах. 16.mchs.gov.ru

Telegram-канал «Mash» уточнил, что под обломками одними из последних нашли мужчину 1951 года рождения — он находится в тяжелом состоянии — и 22-летнюю девушку.