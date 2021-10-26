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Происшествия

Что известно о взрыве, прогремевшем в Набережных Челнах

  1. Эпицентр на четвертом этаже
  2. Квартиры в «крошку»
  3. Сколько человек пострадали?
  4. Кто помогал пострадавшим?
  5. Куда поселили жильцов обрушившегося дома?

Пятиэтажный жилой дом поврежден в Набережных Челнах в результате взрыва. Когда произошло ЧП и сколько человек пострадали — в материале altapress.ru.

1
Эпицентр на четвертом этаже

25 октября в Набережных Челнах из-за взрыва обрушилась часть жилого пятиэтажного дома по улице Татарстан, сообщили РИА «Новости» в МЧС. Ударная волна повредила перекрытия между четвертым и пятым этажами. Четвертый, по предварительной информации, стал эпицентром хлопка. Отмечается, что в эксплуатацию панельное сооружение сдали в 1979 году. Из выписки Единого государственного реестра недвижимости следует, что оно не было аварийным.

2
Квартиры в «крошку»

Специалисты предполагают, что авария произошла из-за утечки газа — вследствие «нарушения правил эксплуатации газового оборудования».

Взрыв бытового газа в Набережных Челнах.
Взрыв бытового газа в Набережных Челнах.
16.mchs.gov.ru

Полностью разрушены 8 квартир.

3
Сколько человек пострадали?

В МЧС доложили о 32 эвакуированных жильцах.

Из-под завалов достали 11-летнего Евгения (с ушибами) и 17-летнего Артема (с черепно-мозговой травмой и повреждением тазобедренного сустава) Ивановых. Оба госпитализированы для обследования.

Погибших нет.

Взрыв бытового газа в Набережных Челнах.
Взрыв бытового газа в Набережных Челнах.
16.mchs.gov.ru

Telegram-канал «Mash» уточнил, что под обломками одними из последних нашли мужчину 1951 года рождения — он находится в тяжелом состоянии — и 22-летнюю девушку.

4
Кто помогал пострадавшим?

На месте взрыва работали больше 90 человек и 35 единиц техники, пишет ТАСС. Прибыли бригады скорой помощи и врачи медицины катастроф, а также кинологи с собаками.

Проверку по факту взрыва начала прокуратура.

Взрыв бытового газа в Набережных Челнах.
Взрыв бытового газа в Набережных Челнах.
16.mchs.gov.ru
5
Куда поселили жильцов обрушившегося дома?

Жильцом дома по улице Татарстан на автобусах эвакуировали в гостиницу.

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