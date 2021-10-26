Что известно о взрыве, прогремевшем в Набережных Челнах

25 октября в Набережных Челнах из-за взрыва обрушилась часть жилого пятиэтажного дома по улице Татарстан, сообщили РИА «Новости» в МЧС. Ударная волна повредила перекрытия между четвертым и пятым этажами. Четвертый, по предварительной информации, стал эпицентром хлопка. Отмечается, что в эксплуатацию панельное сооружение сдали в 1979 году. Из выписки Единого государственного реестра недвижимости следует, что оно не было аварийным.
Специалисты предполагают, что авария произошла из-за утечки газа — вследствие «нарушения правил эксплуатации газового оборудования».
Полностью разрушены 8 квартир.
В МЧС доложили о 32 эвакуированных жильцах.
Из-под завалов достали 11-летнего Евгения (с ушибами) и 17-летнего Артема (с черепно-мозговой травмой и повреждением тазобедренного сустава) Ивановых. Оба госпитализированы для обследования.
Погибших нет.
Telegram-канал «Mash» уточнил, что под обломками одними из последних нашли мужчину 1951 года рождения — он находится в тяжелом состоянии — и 22-летнюю девушку.
На месте взрыва работали больше 90 человек и 35 единиц техники, пишет ТАСС. Прибыли бригады скорой помощи и врачи медицины катастроф, а также кинологи с собаками.
Проверку по факту взрыва начала прокуратура.
Жильцом дома по улице Татарстан на автобусах эвакуировали в гостиницу.