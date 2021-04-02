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Происшествия

«Что взять с больного человека?»: отец Бутиной пригрозил Навальному судом

Оппозиционер Алексей Навальный уже давно «не отличается вежливостью и культурой», считает Валерий Бутин, отец уроженки Барнаула Марии Бутиной, которая накануне посетила всемирно известного заключенного.

Мария Бутина в алтайской тюрьме.
Мария Бутина в алтайской тюрьме.
пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

Политик назвал ее «паразиткой» и «убогой пропагандисткой». Отец Бутиной не исключил, что за такие выражения она может подать в суд, пишет Daily Storm.

«Если человек невменяемый — ну что с него взять?! Ему лечиться надо. Если он действительно такое говорил — стоит судиться. Этот господин не отличается ни вежливостью, ни культурой. Он позволял себе ветеранов обзывать. Что взять с больного человека?!» — заявил Бутин журналистам.

Как ранее писал altapress.ru, в ИК-2 во Владимирской области, где отбывает срок Алексей Навальный, приезжала съемочная группа телеканала Russia Today, в составе которой была Мария Бутина.

«Кричала, что это лучшая и самая удобная тюрьма. Навальный 15 минут отчитывал ее перед строем заключенных, называя паразиткой и обслугой власти воров», — говорится в сообщении, опубликованном командой Навального.

Мария Бутина устроилась на работу в RT в конце 2019 года.

Ранее стало известно, что в партии власти рассматривают вопрос о выдвижении Бутиной на выборах в Госдуму.

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