Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 октября 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
337

Данные более 400 тысяч сотрудников Сбербанка «утекли» в сеть

В сети неизвестные опубликовали базу данных сотрудников Сбербанка — в ней содержится более 421 тысяч записей с именами работников, их логинами для входа в операционную систему, а также подразделение, где они трудятся.

Сбербанк.
Сбербанк.
Михаил Хаустов

Также в списке приводится информация о сотрудниках дочерних организаций банка, в том числе зарубежных.

Число указанных работников в опубликованной базе превышает количество сотрудников банка согласно финансовой отчетности по итогам первого полугодия 2018 года — почти 300 тысяч человек. Вероятно, в «слитой» информации указаны имена, в том числе уволенных рабочих. По данным «Коммерсанта», база была актуальна на 1 августа 2018 года.

Подлинность базы подтвердил один из сотрудников банка и работник компании, связанной с информационной безопасностью Сбербанка. В пресс-службе кредитной организации уточнили, что им известно о публикации части адресной книги, пишет ura.ru.

«Слитая» информация доступна всем сотрудникам банка и не несет угрозы раскрытия из персональных данных, а также не угрожает клиентам, заверили в компании.

О проблеме доложили главе банка Герману Грефу. Среди причин указаны «злонамеренные действия» действующих или бывших сотрудников.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка