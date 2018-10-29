Данные более 400 тысяч сотрудников Сбербанка «утекли» в сеть

В сети неизвестные опубликовали базу данных сотрудников Сбербанка — в ней содержится более 421 тысяч записей с именами работников, их логинами для входа в операционную систему, а также подразделение, где они трудятся.

Также в списке приводится информация о сотрудниках дочерних организаций банка, в том числе зарубежных.

Число указанных работников в опубликованной базе превышает количество сотрудников банка согласно финансовой отчетности по итогам первого полугодия 2018 года — почти 300 тысяч человек. Вероятно, в «слитой» информации указаны имена, в том числе уволенных рабочих. По данным «Коммерсанта», база была актуальна на 1 августа 2018 года.

Подлинность базы подтвердил один из сотрудников банка и работник компании, связанной с информационной безопасностью Сбербанка. В пресс-службе кредитной организации уточнили, что им известно о публикации части адресной книги, пишет ura.ru.

«Слитая» информация доступна всем сотрудникам банка и не несет угрозы раскрытия из персональных данных, а также не угрожает клиентам, заверили в компании.

О проблеме доложили главе банка Герману Грефу. Среди причин указаны «злонамеренные действия» действующих или бывших сотрудников.