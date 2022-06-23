23 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Депутат Госдумы перевернулся на мотоцикле BMW в центре Москвы

На камеры видеонаблюдения на Кутузовском проспекте в Москве попал момент ДТП с мотоциклом депутата Госдумы от ЛДПР Алексея Журавлева. О происшествии с участием депутата стало известно 23 июня.

ДТП. Аварийный знак.
ДТП. Аварийный знак.
altapress.ru

Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как парламентарий движется по Кутузовскому проспекту на мотоцикле BMW. В какой-то момент Журавлев не справляется с управлением и переворачивается, пишет Lenta.ru. Из-за ДТП движение по Кутузовскому проспекту перекрыли на час по двум полосам.

По словам помощницы депутата, на данном участке Кутузовского проспекта якобы отсутствовал асфальт, это и могло спровоцировать аварию.

Журавлев получил перелом ключицы и был госпитализирован. Помощница заверила — парламентария скоро выпишут из больницы.

Между тем Журавлев уже не раз попадал в ДТП на мотоцикле.

Ранее автомобиль, на котором возят депутата ГД Сергея Миронова, сбил курьера на пешеходном переходе.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость