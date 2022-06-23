Депутат Госдумы перевернулся на мотоцикле BMW в центре Москвы

На камеры видеонаблюдения на Кутузовском проспекте в Москве попал момент ДТП с мотоциклом депутата Госдумы от ЛДПР Алексея Журавлева. О происшествии с участием депутата стало известно 23 июня.

Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как парламентарий движется по Кутузовскому проспекту на мотоцикле BMW. В какой-то момент Журавлев не справляется с управлением и переворачивается, пишет Lenta.ru. Из-за ДТП движение по Кутузовскому проспекту перекрыли на час по двум полосам.

По словам помощницы депутата, на данном участке Кутузовского проспекта якобы отсутствовал асфальт, это и могло спровоцировать аварию.

Журавлев получил перелом ключицы и был госпитализирован. Помощница заверила — парламентария скоро выпишут из больницы.

Между тем Журавлев уже не раз попадал в ДТП на мотоцикле.

Ранее автомобиль, на котором возят депутата ГД Сергея Миронова, сбил курьера на пешеходном переходе.