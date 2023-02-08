Депутат Госдумы потребовала запретить игру Genshin Impact после поножовщины в Химках

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина потребовала запретить игру Genshin Impact после трагедии в Химках. Об этом сообщает Daily Storm.

Трагедия произошла в лицее № 10 в подмосковных Химках. Ученица пятого класса напала с ножом на сверстницу в туалете и нанесла ей около 100 ранений.

Некоторые Telegram-каналы начали распространять информацию о том, что в конфликте девочек замешана игра Genshin Impact.

Депутат Останина считает, что в игре могут содержаться элементы, которые «подтолкнули ребенка к таким действиям». Поэтому игру надо запретить.

Останина заявила, что всерьез занялась вопросом безопасности детей в видеоиграх и соцсетях. По информации издания, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко уже прорабатывает вопрос контроля рынка видеоигр в целом.

Ранее стало известно, что в России хотят запретить жестокие игры и ввести идентификацию геймеров. Altapress.ru разбирался, что об этом известно.