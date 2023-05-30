30 мая
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Происшествия

Депутат Госдумы рассказал о местах падения беспилотников в Подмосковье

Сбитые войсками ПВО беспилотники упали в районе пяти населенных пунктов в Подмосковье, сообщил глава Комитета по информационной политике Александр Хинштейн, пишет РБК.

Александр Хинштейн.
Александр Хинштейн.
Источник фото: ER.RU

Это - Красногорский район: село Ильинское, деревня Тимошкино; Одинцовский район: деревня Раздоры, деревня Ромашково, Истринский район: поселок Гринфилд.

Поиск обломков БПЛА ведется в районе деревни Павлово-1.

Утром 30 мая несколько домов в Москве атаковали беспилотники. Также дроны "перехватили" над территорией региона.

Между тем местным жителям нигде не следует публиковать и комментировать работу российских систем ПВО, заявила глава администрации городского округа Истра Татьяна Витушева, пишет РБК. Рекомендация дана для того, чтобы не рассекретить позиции.

И посоветовала местным жителям обращать внимание на небольшие объекты в небе. Они могут быть похожи на вертолеты или самолеты, размером от 20 см до 3 м.

Официально

По сообщению, Минобороны РФ, это - террористическая атака, которую предпринял "киевский режим".

В атаке задействовали 8 восемь беспилотников самолетного типа. Все дроны противника поражены. Три из БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей.

Еще пять дронов сбили зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

"Панцирь" и Москва

Внутри Большого кольца метро находится ограниченное количество систем ПВО. Установлено несколько комплексов «Панцирь», следует из открытых источников. Вокруг Москвы — мощная система ПВО, которая может отразить любой налет полноценной боевой авиации, уверен военный эксперт Дмитрий Корнев.

Кроме радаров есть телевизионные, инфракрасные системы наблюдения.

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