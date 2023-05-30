Депутат Госдумы рассказал о местах падения беспилотников в Подмосковье

Это - Красногорский район: село Ильинское, деревня Тимошкино; Одинцовский район: деревня Раздоры, деревня Ромашково, Истринский район: поселок Гринфилд.
Поиск обломков БПЛА ведется в районе деревни Павлово-1.
Утром 30 мая несколько домов в Москве атаковали беспилотники. Также дроны "перехватили" над территорией региона.
Между тем местным жителям нигде не следует публиковать и комментировать работу российских систем ПВО, заявила глава администрации городского округа Истра Татьяна Витушева, пишет РБК. Рекомендация дана для того, чтобы не рассекретить позиции.
И посоветовала местным жителям обращать внимание на небольшие объекты в небе. Они могут быть похожи на вертолеты или самолеты, размером от 20 см до 3 м.
Официально
По сообщению, Минобороны РФ, это - террористическая атака, которую предпринял "киевский режим".
В атаке задействовали 8 восемь беспилотников самолетного типа. Все дроны противника поражены. Три из БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей.
Еще пять дронов сбили зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.
"Панцирь" и Москва
Внутри Большого кольца метро находится ограниченное количество систем ПВО. Установлено несколько комплексов «Панцирь», следует из открытых источников. Вокруг Москвы — мощная система ПВО, которая может отразить любой налет полноценной боевой авиации, уверен военный эксперт Дмитрий Корнев.
Кроме радаров есть телевизионные, инфракрасные системы наблюдения.