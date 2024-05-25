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Происшествия

12 детей получили осколочные ранения при срыве крыши школы в Краснодаре

В результате падения кровли в школе Краснодара около 12 детей получили осколочные ранения. Об этом сообщает прокуратура края в своем Telegram-канале.

«Прокуратура Западного административного округа города Краснодара начала проверку по факту обрушения крыши в средней общеобразовательной школе № 29», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, 25 мая около 8:18 на территории школы № 29, расположенной по адресу ул. Рылеева, 147, из-за сильного порыва ветра произошло обрушение кровельного покрытия. В результате инцидента пострадало около 12 школьников, которые получили осколочные ранения различной степени тяжести.

Причины произошедшего выясняются. Также следственным отделом СУ СК России по краю организована доследственная проверка, которая находится под контролем прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Сибири мальчик играл с пивной кегой и чуть не лишился глаза.

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