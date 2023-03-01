Дети в подвале: на Алтае органы опеки забрали брата и сестру из семьи

В Алтайском крае родителей лишили родительских прав за ненадлежащее содержание двух детей, сообщает главное управление ФССП России по Алтайскому краю.

Двое детей из Первомайского района долго не посещали школу и не проходили медицинские осмотры. На семью обратили внимание органы опеки.

Родителей не раз предупреждали о возможных последствиях ненадлежащего содержания детей. Суд принял решение забрать несовершеннолетних из семьи.

В ходе исполнительных действий судебные приставы обнаружили брата и сестру в подвале дома, где проживали горе-родители.

Согласно судебному решению, детей 12 и 14 лет передали органам опеки и попечительства.

Ранее многодетная мать бросила детей в захламленной квартире и ушла к собутыльникам.