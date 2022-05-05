Девушка выманила у 67 россиян более 2 млн рублей якобы на похороны бабушки

Норильские следователи завершили расследование уголовного дела по 67 эпизодам мошеннических действий на общую сумму более 2 млн рублей, сообщает красноярское МВД.

Жительница Стерлитамака в Башкортостане заводила знакомства с мужчинами по всей стране с разных аккаунтов.

«Она выманивала у мужчин деньги, а в качестве подтверждения „смерти“ бабушки даже высылала свое фото с лежащей под белой простыней бабушкой, которая, как выяснилось позже, просто спала», — рассказали в ведомстве.

Мошенница также просила одолжить ей денег на дорогу, чтобы приехать для знакомства с мужчиной. Получив деньги, она прекращала общаться с щедрыми мужчинами.

География и суммы

Жителей Норильска среди потерпевших было только трое.

Заявления о мошенничествах написали представители Челябинска, Сургута, Таганрога, Петропавловска-Камчатского, Мурманска, Калуги, Вологды, Твери, Сочи, Санкт-Петербурга, Пензы, Оренбургской, Свердловской, Кемеровской, Ленинградской, Московской и Ростовской областей, Мордовии, Башкортостана, Алтая и других регионов.

Больше всех пострадал 28-летний житель Татарстана: за 5 месяцев мужчина совершил 56 переводов на сумму более 417 тыс. рублей. 35-летний житель Норильска в течение месяца сделал 13 переводов на общую сумму почти 237 тыс., двое его земляков в общем перевели девушке 162 тыс. рублей.

Дела

По данным следствия, сумма ущерба составила почти 2,3 млн рублей. В ходе обысков по месту проживания вымогательницы полицейские изъяли денежные средства в сумме 1 250 000 рублей, пишет Газета.Ru. В отношении сибирячки возбудили 67 уголовных дел.

Материалы уголовного дела направлены в суд для принятия решения.