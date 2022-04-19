19 апреля
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Происшествия

С конца февраля активность телефонных мошенников снизилась почти в пять раз

Банк России зафиксировал почти пятикратное снижение активности телефонных мошенников в России с 24 февраля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

С начала года и по 23 февраля Банк России инициировал блокировку более чем 80 тыс. телефонных номеров, используемых злоумышленниками, в период с 24 февраля по 15 апреля — 17 тыс. номеров.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что объем мошенничества с банковскими картами в 2021 году превысил исторический максимум. Одному лишь Сбербанку удалось в прошлось году предотвратить хищение более 112 млрд рублей со счетов клиентов, пишет Газета.Ru.

Ранее россиянам объяснили «немые» звонки от мошенников.

Цифра

Мошенники в 2021 году украли у клиентов российских банков 13,5 млрд рублей против 9,7 млрд рублей в 2020 году.

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