25 апреля
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Происшествия

Девушка вышла на пикет в Волчихе и обвинила сразу всех

Жительница Алтайского края вышла на пикет у здания прокуратуры села Волчихи сразу по нескольким проблемным вопросам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

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Протест
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Девушка собиралась привлечь внимание к отсутствию врачей в волчихинскй ЦРБ после митинга.

По ее словам, в больнице до сих пор нет специалистов, хотя минздрав заявляет, что штат укомплектован. Девушка сообщила, что бывший главврач больницы Татьяна Харлова работает гинекологом, пока находится под арестом.

Помимо здравоохранения девушку мучил вопрос справедливости. Она потребовала разобраться с вопросом пяти коров, которых у нее забрали 20 лет назад и не вернули.

Также девушка обвинила бывшую главу села в том, что она раздавила мемориальную плиту с именами погибших во времена ВОВ. По ее словам, она вывезла обломки на свалку.

По версии прокуратуры, все было осуществлено законно. Но местные жители с этим не согласны.

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