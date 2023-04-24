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Происшествия

«Ночная бабочка» Настя внезапно оказалась бородатым мужчиной

Житель Чебоксар представлялся жрицей любви по имени Настя.

Сотрудник милиции задерживает проститутку, 1994 год, Москва
Сотрудник милиции задерживает проститутку, 1994 год, Москва
СС0.

Он создавал фейковые объявления о проституции, ставил развратные фото для завлечения клиентов из сети, пишет readovka67.ru. После предоплаты он попросту «кидал» доверчивых людей.

Афериста задержали. Он оказался совсем не Настей, а бородатым мужчиной. Он уже сознался в нескольких эпизодах. Пока отпущен под подписку о невыезде.

Ранее пьяный «работник спецслужб» вызвал проститутку и заставлял ее запивать таблетки пивом.

Испуганной жрице любви заявил, что он сотрудник спецслужб и ждет агента. Девушка решила избежать «вербовки» — выбраться с пятого этажа дома самостоятельно. Она выскочила на балкон и стала кричать. Полицейские приехали на место ЧП и спасли девушку.

Между тем проститутки Бабочка и Котик забрали у кандидата в депутаты сумку Louis Vuitton. В краже подозревают двух москвичек, с которыми мужчина провел ночь, отмечая день студента.

А наутро у него исчезла сумка LV, которую он заказывал из Парижа за 100 тыс. рублей. Полтора месяца поисков результата не дали, кандидат обратился в полицию.

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