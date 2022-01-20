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Происшествия

Алтайский экс-чиновник вернул все «липовые» дипломы

Последний диплом о высшем профессиональном образовании вернул для уничтожения экс-чиновник из Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП.

Евгений Якуба, 2013 год.
Евгений Якуба, 2013 год.
altairegion22.ru

В ведомстве не называют имя бывшего чиновника, но по обстоятельствам дел ясно, что речь идет об экс-главе Бийского района Евгении Якубе.

Прокуратура Новосибирской области установила, что третий его диплом такой же «липовый», что и другие два.

Кстати, именно с этими документами об образовании экс-чиновник занимал руководящие должности в Бийске.

«Благодаря принятому комплексу мер судебные приставы Восточного отделения судебных приставов Бийска и Бийского района УФССП России по Алтайскому краю побудили экс-чиновника исполнить решение суда и вернуть последний диплом в вуз для дальнейшего уничтожения», — заявили приставы.

Чем известен Евгений Якуба

Евгений Якуба был назначен на должность главы бийской соцзащиты с 2018 по 2019 год. До этого он был депутатом Думы Бийска и главой Бийского района.

В 2017 году жители Бийского района жаловались, что за семь лет нахождения у власти Евгений Якуба развалил район, организовывал давление на предпринимателей и присвоил себе чужую медаль «За отвагу».

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