Директор автошколы подделывал документы о прохождении обучения за деньги

36-летний жителя Республики Алтай подозревают в подделке за деньги документов о прохождении обучения в автошколе. Об этом сообщают « Новости Горного Алтая ».

Директора автошколы в селе Майма подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Подозреваемый признался, что украл со своей прошлой работы — тоже автошколы — пустые бланки, подтверждающие прохождение обучения на управление мототранспортными средствами и тракторами. Он ими воспользовался, когда к нему обратился 31-летний житель села Акташ с просьбой выдать ему водительские права без обучения. Мужчина согласился и потребовал за свою услугу за 20 тыс. рублей.

После он подделал и остальные бланки о прохождении обучения на требуемые виды транспорта. Сотрудники полиции установили три эпизода сбыта поддельных документов подозреваемым.

Сертификаты изъяты и направлены на экспертизу. Возбудили и расследуют уголовное дело.