Директора барнаульского «Жилфонда» подозревают в хищении денег: подробности

Ведутся следственные мероприятия. По информации издания, агентство сотрудничает с правоохранительными органами.

По словам управляющего «Жилфондом» Александра Чернокульского, в ближайшие дни урегулируют вопросы с пострадавшими клиентами.

Компания работает в Алтайском крае под товарным знаком Новосибирска.

Она зарегистрирована в Москве, свидетельствуют данные сервиса «Контур.Фокус». Управляющий — Людмила Авдюхина. Пока сумму ущерба не называют.

Ранее стало известно о розыске директора «Жилфонд Барнаул». По версии коллег, она могла присвоить около 50 млн рублей и уехать за рубеж. Подробнее — в материале altapress.ru.