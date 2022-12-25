25 декабря
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Происшествия

Директора барнаульского «Жилфонда» подозревают в хищении денег: подробности

Стали известны подробности хищения денег директором «Жилфонда Барнаул», сообщает ngs.ru.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

Ведутся следственные мероприятия. По информации издания, агентство сотрудничает с правоохранительными органами.

По словам управляющего «Жилфондом» Александра Чернокульского, в ближайшие дни урегулируют вопросы с пострадавшими клиентами.

Компания работает в Алтайском крае под товарным знаком Новосибирска.

Она зарегистрирована в Москве, свидетельствуют данные сервиса «Контур.Фокус». Управляющий — Людмила Авдюхина. Пока сумму ущерба не называют.

Ранее стало известно о розыске директора «Жилфонд Барнаул». По версии коллег, она могла присвоить около 50 млн рублей и уехать за рубеж. Подробнее — в материале altapress.ru.

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