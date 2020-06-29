Диверсия, неудачные испытания: генпрокурора просят забрать «дело о гибели на перевале Дятлова»

Родственники туристов из группы Дятлова, погибших в 1959 году на Северном Урале, обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой забрать у свердловских коллег уголовное дело о гибели туристов-дятловцев.

Подписи под обращением поставили сестра Дятлова Татьяна Перминова, а также сестры Юрия Дорошенко, Рустема Слободина, Зины Колмогоровой, племянница Александра Колеватова, руководители и адвокат фонда памяти группы, пишет ura.ru.

«Просим вас истребовать из прокуратуры Свердловской области уголовное дело, возбужденное в феврале 1959 года прокурором г. Ивделя Свердловской области Темпаловым В. И. с целью изучения, является ли данное дело уголовным делом. По результатам проверки в случае признания его не уголовным делом оказать содействие посредством обращения к председателю СК России Александру Бастрыкину о возбуждении реального уголовного дела по факту убийства в феврале 1959 года девяти туристов», — говорится в обращении.

Накопительная папка

Уголовное дело, которое расследовалось 60 лет назад, родные дятловцев и активисты фонда называют «накопительной папкой», отмечая, что на нем нет номера, а внутри него — постановления о возбуждении дела.

Также они считают, что оно было открыто лишь для «придания видимости объективного расследования» и прекращено «спустя всего три месяца после возбуждения».

Но главное — оно не дает ответа на вопрос о причине смерти туристов.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Техногенная катастрофа

Родные дятловцев и активисты фонда продолжают настаивать, что туристы погибли от техногенной катастрофы во время испытаний военного оружия (ракеты).

Называются три наиболее вероятных версии — халатность конструкторов, допустивших ошибку в конструкции корпуса или двигателя летательного аппарата. неудачный его пуск и диверсия.

В пользу этого, по мнению дятловедов, говорят многочисленные нестыковки в уголовном деле 1959 года и особое внимание к расследованию со стороны военных (приезд в Свердловск командующего Уральским военным округом Дмитрия Лелюшенко — см. СКАН).

Зарубежные СМИ

Ранее шведская газета Dagens Nyheter опубликовала материал о перевале Дятлова. В тексте иностранного издания говорится, что ни советские власти, ни современные российские власти не занимаются расследованием дела. Отмечается, что независимое расследование вряд ли возможно.

Следы на снегу. Михаил Хаустов

Засекреченное дело

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ, ныне УрФУ) Игоря Дятлова в ночь на 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала.

Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, а еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом.

На одежде обнаружили радиацию. Материалы уголовного дела долгие годы были засекречены. Причина случившегося до сих пор неизвестна.

Спустя 60 лет после трагедии теми загадочными событиями заинтересовалась прокуратура.