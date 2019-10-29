Тайна перевала Дятлова: зарубежные ученые назвали неожиданную версию гибели группы туристов

Члены тургруппы Дятлова могли замерзнуть от холода.

Участники похода решили устроить привал. Сняв с себя мокрые вещи, которые надо было просушить, они столкнулись со стихией неподготовленными. Когда «ночью внезапно задул сильный ветер» и «палатку начало сдувать», они выбежали без одежды в поисках укромного места, сообщает версию исследователей «Утро.ру».

Одни пытались разжечь огонь, другие сооружали укрытие. Первыми замерзли те, кто занимался разведением костра.

«Остальные сняли с них одежду, чтобы согреться. Но они уже проиграли гонку с морозом и замерзли один за другим», — цитирует Хольмгрена издание.

Ученый уверен, что повреждения, обнаруженные на телах туристов, появились в результате упавшего на них сооружения, пишет ura.ru. Какого — не уточняется.

Ранее шведская газета Dagens Nyheter опубликовала материал о перевале Дятлова. В тексте иностранного издания говорится, что ни советские власти, ни современные российские власти не занимаются расследованием дела. Отмечается, что независимое расследование вряд ли возможно, сообщает «Царьград».

Снег в горах. СС0

Ранее исследователи выдвигали различные версии гибели группы: студенты погибли из-за военных испытаний, туристов почему-то ослепли и были дезориентированы на местности, отряд якобы преследовали манси (народность на Среднем Урале) и многие другие.

Прокуроры назвали три вероятные причины гибели студентов, и все они связаны с природными явлениями, криминал исключается полностью. Это лавина, снежная доска или ураган — о ветрах очень большой силы известно местным народностям.

Обращение к Путину

Сестра Дятлова вместе с активистами дятловского фонда обратилась в СК, Генпрокуратуру и к президенту РФ с просьбой возбудить и расследовать уголовное дело о гибели уральских туристов-лыжников в 1959 году. Также она заявила, что родственники дятловцев не будут против эксгумации погибших, если это будет нужно для расследования.

Снег в горах. Луна. СС0

Засекреченное дело

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ, ныне УрФУ) Игоря Дятлова в ночь на 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала.

Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, а еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом.

На одежде обнаружили радиацию. Материалы уголовного дела долгие годы были засекречены. Причина случившегося до сих пор неизвестна.

Спустя 60 лет после трагедии теми загадочными событиями заинтересовалась прокуратура.