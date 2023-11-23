Доклад президенту, расследование ФБР: после мощного взрыва закрыли Радужный мост через Ниагарский водопад. Видео

Мост через Ниагарский водопад закрыли после сильного взрыва, указывает svpressa.ru.

Погибли двое, ранен один человек.

Дело о взрыве расследуют как теракт. Пункты пересечения границы между Канадой и западным Нью-Йорком после взрыва закрыты.

Это произошло на американской части. Сам мост находится между США и Канадой.

Судя по первым сообщениям, случился какой-то инцидент с участием автомобиля. На месте ЧП — задымление, зафиксированы повреждения в районе пограничного пункта. работают сотрудники экстренных служб.

Доклад

Президенту США Джо Байдену доложили о взрыве на канадской границе, пишут РИА Новости.

Аэропорт

Расследование ведет ФБР, все въезды в Нью-Йорк взяты под особый контроль силовых структур. Международный аэропорт Баффало Ниагара в штате Нью-Йорк приостановил работу.

Ранее сообщалось, что среди глобальных катастроф на Земле — исчезновение Ниагарского водопада. В 2017 и 2019 годах водопад замерзал.