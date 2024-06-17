Дождь и песчаная буря обрушились на Новосибирск

Из-за песчаной бури левый берег города стал похож на пустыню, видимость значительно ухудшилась.
Ранее гром и порядка 300 молний атаковали Рубцовск минувшей ночью.
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На смену жаркому солнцу в город пришли дождевые тучи, сообщает "АСТ-54".
Из-за песчаной бури левый берег города стал похож на пустыню, видимость значительно ухудшилась.
Ранее гром и порядка 300 молний атаковали Рубцовск минувшей ночью.
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