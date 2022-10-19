19 октября
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Происшествия

Древний туалет-реликвию протаранил водитель на Toyota

ЧП случилось внутри дзен-буддистского монастыря Тофукудзи — самый старый существующий в Японии туалет получил повреждения.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0

Пострадали дверь и внутренние колонны.

Сооружение построили 500 лет назад, пишет Газета.Ru. Обычно здание закрыто для посетителей, взглянуть на уборную можно лишь через щели в здании.

В него врезался автомобиль, за рулем Toyota WiLL Vi находился сотрудник организации, занимающейся сохранением культурных ценностей, сообщает The Guardian.

Полицейские выяснили, что водитель по ошибке превысил скорость, когда двигался задним ходом, не справился с управлением и протаранил дверь здания.

Пострадавших нет.

Ранее древнее египетских пирамид нашли сооружение чешские археологи. По мнению экспертов, построившие комплекс люди принадлежали к Среднедунайской культуре. Она существовала около 4900−4400 годов до н. э.

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