5 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Месть мумий и таинственная чудь. Лекции об археологии прочитают барнаульцам

Алтайский краеведческий музей запустил цикл лекций по археологии. Прочитает их кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея, археолог Артур Кунгуров.

Виктор Томенко в День археолога обсудил развитие Денисовой пещеры.
Виктор Томенко в День археолога обсудил развитие Денисовой пещеры.
Предоставлено altapress.ru.

Лекторий будет проходить один раз в месяц по воскресеньям.

«Начало, вне всякого сомнения, будет посвящено характеристике археологии как науки. Речь пойдет об организации археологических исследований, об „Открытых листах“, о памятниках археологии и раскопках. При этом особенный упор будет сделан на цели ученых, которые заключаются не в поиске золота и ценностей, а в реконструкции жизни и культуры древних обществ», — рассказали в музее.

Ближайшая лекция состоится 6 ноября, Кунгуров расскажет о древних людях.

До февраля он раскроет другие тайны археологии — существуют ли месть мумий, о странном народе чудь, о древних алтайских племенах.

Начало в 14:00. Билет — 50−120 рублей.

Ранее стало известно, что шведский биолог Сванте Паабо получил Нобелевскую премию за изучение денисовцев, которых обнаружили в Алтайском крае.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость