Месть мумий и таинственная чудь. Лекции об археологии прочитают барнаульцам

Лекторий будет проходить один раз в месяц по воскресеньям.
«Начало, вне всякого сомнения, будет посвящено характеристике археологии как науки. Речь пойдет об организации археологических исследований, об „Открытых листах“, о памятниках археологии и раскопках. При этом особенный упор будет сделан на цели ученых, которые заключаются не в поиске золота и ценностей, а в реконструкции жизни и культуры древних обществ», — рассказали в музее.
Ближайшая лекция состоится 6 ноября, Кунгуров расскажет о древних людях.
До февраля он раскроет другие тайны археологии — существуют ли месть мумий, о странном народе чудь, о древних алтайских племенах.
Начало в 14:00. Билет — 50−120 рублей.
Ранее стало известно, что шведский биолог Сванте Паабо получил Нобелевскую премию за изучение денисовцев, которых обнаружили в Алтайском крае.