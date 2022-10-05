Месть мумий и таинственная чудь. Лекции об археологии прочитают барнаульцам

Лекторий будет проходить один раз в месяц по воскресеньям.

«Начало, вне всякого сомнения, будет посвящено характеристике археологии как науки. Речь пойдет об организации археологических исследований, об „Открытых листах“, о памятниках археологии и раскопках. При этом особенный упор будет сделан на цели ученых, которые заключаются не в поиске золота и ценностей, а в реконструкции жизни и культуры древних обществ», — рассказали в музее.