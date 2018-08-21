Два бийчанина напали на женщину с ножом на безлюдной улице

Полицейские задержали двух жителей Бийска, которые напали на женщину на безлюдной улице и приставили ей нож к горлу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

32-летняя жительница Бийска рано утром шла на работу по безлюдной улице. В это время из-за домов вышли два мужчины и пошли рядом с ней.

Вскоре незнакомец подошёл к женщине и спросил который час. Не дожидаясь ответа, мужчина вынул из кармана нож, приставил его к горлу жертвы, повалил женщину на землю и стал обшаривать её карманы.

Женщина испугалась, что ее изнасилуют, и отдала налетчику деньги. Тот забрал 500 рублей и скрылся в неизвестном направлении.

По приметам, которые указала потерпевшая, полицейские установили личность ранее судимого бийчанина. Вскоре его задержали. Подозреваемый написал явку с повинной и назвал имя своего подельника.

Оба задержанных дали признательные показания ещё по одному нападению, совершённому в том же районе несколько дней назад. Первой жертвой их нападения стал неизвестный мужчина, у которого они открыто похитили сумку с телефоном и деньгами.

Полицейские возбудили уголовные дела. Расследование продолжается.