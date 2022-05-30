Два человека пострадали в ДТП с переворотом в Барнауле

В аварии на Змеиногорском тракте вечером 29 мая в Барнауле пострадали два человека, сообщили в городской ГИБДД.

ДТП произошло около 19:20 на Змеиногорском тракте в районе дома 82. Предварительно установлено, что 39-летний водитель Toyota Corona не справился с управлением и допустил столкновение с Toyota Vista, за рулем которой был 40-летний мужчина. Он двигался в попутном направлении.

ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле. кадр из видео.

В результате водитель и 38-летний пассажир Toyota Vista получили травмы. Госпитализация им не потребовалась.

Ранее в Барнауле на улице Новосибирской в результате ДТП пострадал водитель мопеда.