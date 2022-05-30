30 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП с переворотом в Барнауле

В аварии на Змеиногорском тракте вечером 29 мая в Барнауле пострадали два человека, сообщили в городской ГИБДД.

ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле.
ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле.
кадр из видео.

ДТП произошло около 19:20 на Змеиногорском тракте в районе дома 82. Предварительно установлено, что 39-летний водитель Toyota Corona не справился с управлением и допустил столкновение с Toyota Vista, за рулем которой был 40-летний мужчина. Он двигался в попутном направлении.

ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле.
ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле.
кадр из видео.

В результате водитель и 38-летний пассажир Toyota Vista получили травмы. Госпитализация им не потребовалась.

Ранее в Барнауле на улице Новосибирской в результате ДТП пострадал водитель мопеда.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость