Два офицера ФСБ получили от настоятеля храма миллионную взятку

Речь идет о почти 20 млн рублей, указывает ТАСС.
Взятку полковники получили в обмен на принятие решения в пользу храма в арбитражном суде.
Во время обыска дома у офицеров следователи обнаружили часть денег, указывает Газета.Ru. Полковников поместили в СИЗО. Они признали вину, но требуют переквалифицировать дело по статье о мошенничестве.
Ранее генерал-покровитель рассказал о следователях, устроивших пьянку во время обыска в его особняке.
Бывший начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждал, что во время обыска в его загородном доме следователи употребляли алкоголь, а на воротах гаража появилась нелицеприятная надпись. Дрыманов — один из нескольких высокопоставленных офицеров, задержанных ФСБ за взятки в рамках масштабной «зачистки» Следственного комитета.
Офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение из СИЗО «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец), который затем поделили
Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал