10 января
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Происшествия

Два офицера ФСБ получили от настоятеля храма миллионную взятку

Военные следователи предъявили обвинение в получении взятки от настоятеля католического храма в Москве двум полковникам ФСБ.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

Речь идет о почти 20 млн рублей, указывает ТАСС.

Взятку полковники получили в обмен на принятие решения в пользу храма в арбитражном суде.

Во время обыска дома у офицеров следователи обнаружили часть денег, указывает Газета.Ru. Полковников поместили в СИЗО. Они признали вину, но требуют переквалифицировать дело по статье о мошенничестве.

Ранее генерал-покровитель рассказал о следователях, устроивших пьянку во время обыска в его особняке.

Бывший начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждал, что во время обыска в его загородном доме следователи употребляли алкоголь, а на воротах гаража появилась нелицеприятная надпись. Дрыманов — один из нескольких высокопоставленных офицеров, задержанных ФСБ за взятки в рамках масштабной «зачистки» Следственного комитета.

Офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение из СИЗО «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец), который затем поделили

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