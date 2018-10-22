Двое россиян погибли в автокатастрофе на Кипре, сорвавшись на автомобиле со скалы

На Кипре арендованная двумя российскими гражданами машина упала с 30-метрового обрыва по дороге между Лачи и Акамасом (район Пафоса), говорится в сообщении российского посольства на Кипре. Погибшие — мужчина и женщина 58 и 48 лет, супружеская пара.

Автокатастрофа случилась в 14:15 20 октября, недалеко от достопримечательности «Купальни Афродиты». О ДТП сообщили проезжавшие мимо люди, увидевшие перевернутую машину. Спасатели доставили россиян на катере в порт Лачи, откуда их на «скорой» перевезли в Центральную больницу Пафоса. Врачи вынуждены были констатировать смерть, пишет evropakipr.com.

Тела погибших находятся в морге Пафоса, документы в полиции.

Сотрудники консульского отдела российской дипмиссии находятся в контакте с местными властями, представителями туроператора и страховой компании.

«К сожалению, излишняя самоуверенность становится причиной гибели в горах даже очень опытных водителей. Дороги очень узкие, надо четко понимать и знать места в которых есть возможность разъехаться, это можно сделать не в любом месте», — пишут комментаторы под постом посольства в Facebook.

Также комментаторы возмущаются состоянием дорог на Кипре: «Нужно подать в суд по нарушению норм безопасности и возможно даже суд по правам человека. Как можно допускать туристов на такие опасные участки дороги. Если бы это случилось в России, то сразу бы подали на выплату компенсаций. Это позор европейскому государству за неусловия».

Дело в том, что на данном участке дорога очень узкая, а ее покрытие плохого качества.

В закрытой профессиональной группе «Страна туризма» отмечают, что авария произошла на территории заповедника, куда запрещен проезд легковых машин. На данном участке дорога очень узкая, а ее покрытие — плохого качества. Там стоит ограничивающий проезд дорожный знак. Неизвестно, не заметили его туристы или проигнорировали, пишет TourDom.ru.

24 октября туристы должны были вернуться в Россию. Из какого региона погибшие — не сообщается.