Двое россиян погибли в автокатастрофе на Кипре, сорвавшись на автомобиле со скалы

Автокатастрофа случилась в 14:15 20 октября, недалеко от достопримечательности «Купальни Афродиты». О ДТП сообщили проезжавшие мимо люди, увидевшие перевернутую машину. Спасатели доставили россиян на катере в порт Лачи, откуда их на «скорой» перевезли в Центральную больницу Пафоса. Врачи вынуждены были констатировать смерть, пишет evropakipr.com.
Тела погибших находятся в морге Пафоса, документы в полиции.
Сотрудники консульского отдела российской дипмиссии находятся в контакте с местными властями, представителями туроператора и страховой компании.
«К сожалению, излишняя самоуверенность становится причиной гибели в горах даже очень опытных водителей. Дороги очень узкие, надо четко понимать и знать места в которых есть возможность разъехаться, это можно сделать не в любом месте», — пишут комментаторы под постом посольства в Facebook.
Также комментаторы возмущаются состоянием дорог на Кипре: «Нужно подать в суд по нарушению норм безопасности и возможно даже суд по правам человека. Как можно допускать туристов на такие опасные участки дороги. Если бы это случилось в России, то сразу бы подали на выплату компенсаций. Это позор европейскому государству за неусловия».
Дело в том, что на данном участке дорога очень узкая, а ее покрытие плохого качества.
В закрытой профессиональной группе «Страна туризма» отмечают, что авария произошла на территории заповедника, куда запрещен проезд легковых машин. На данном участке дорога очень узкая, а ее покрытие — плохого качества. Там стоит ограничивающий проезд дорожный знак. Неизвестно, не заметили его туристы или проигнорировали, пишет TourDom.ru.
24 октября туристы должны были вернуться в Россию. Из какого региона погибшие — не сообщается.