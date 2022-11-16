16 ноября
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Происшествия

Дворовый пес напал на беременную женщину в Бийске

В Бийске на ул. Мартьянова бездомная собака попыталась укусить беременную женщину, сообщает «Бийское телевидение».

Женщина, на которую напал пес.
Женщина, на которую напал пес.
"Бийское телевидение", скриншот.

Женщина рассказала, что она шла в магазин, когда животное накинулось на нее. По ее словам, от травм ее спасла длинная куртка.

«Я ничего не успела сделать. Она ухватилась за куртку, благо куртка длинная, до колен, а я беременная», — рассказала бийчанка.

Издание отмечает, что проблема с бездомными псами на ул. Мартьянова актуальна, но во многом виноваты сами люди. Как рассказывают в сюжете, в одном из двором для бездомной собаки даже построили будку, животное подкармливают.

После этого в округе появились и другие дворняги.

В управлении ЖКХ пообещали принять меры: на место отправят специалистов, которые оценят агрессивность собак и при необходимости их заселят в приют.

Ранее из-за пришедшей в гости бешеной лисы на карантин пришлось закрыть все алтайское село.

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