Дворовый пес напал на беременную женщину в Бийске

Женщина рассказала, что она шла в магазин, когда животное накинулось на нее. По ее словам, от травм ее спасла длинная куртка.

«Я ничего не успела сделать. Она ухватилась за куртку, благо куртка длинная, до колен, а я беременная», — рассказала бийчанка.

Издание отмечает, что проблема с бездомными псами на ул. Мартьянова актуальна, но во многом виноваты сами люди. Как рассказывают в сюжете, в одном из двором для бездомной собаки даже построили будку, животное подкармливают.

После этого в округе появились и другие дворняги.

В управлении ЖКХ пообещали принять меры: на место отправят специалистов, которые оценят агрессивность собак и при необходимости их заселят в приют.

Ранее из-за пришедшей в гости бешеной лисы на карантин пришлось закрыть все алтайское село.