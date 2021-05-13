Двух перебежчиков дорог на красный свет госпитализировали в Барнауле

В 10:10 ДТП произошло на пр. Красноармейском, в районе дома № 36. Водитель 1994 года рождения на Mercedes сбил женщину 1978 года рождения.
В 10:00 на ул. Попова, в районе дома № 88в водитель 1989 года рождения за рулем Mitsubishi Outlander допустил наезд женщину 1967 года рождения.
Оба пешехода с телесными повреждениями госпитализированы.
«Уважаемые пешеходы! Соблюдайте Правила дорожного движения! При переходе проезжей части обращайте внимание на сигналы светофоров. От внимательности и осторожности зависит Ваша жизнь и здоровье», — настоятельно призывают в Госавтоинспекции.