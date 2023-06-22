22 июня
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Происшествия

Его ищут корабли, самолеты и роботы. Что известно о пропавшем батискафе «Титан»

На поиски пропавшего батискафа отправили подводный беспилотник, сообщает "Газета.ру".

Море, океан, вода.
Море, океан, вода.
СС0

Великобритания отправила на поиски подводного робота Victor 6000. Кроме того, на место прибыл британский офицер и самолет со «специальным коммерческим оборудованием».

Активными поисками занимаются и американцы. Береговая охрана выяснила, что могло быть источником странных звуков, которые услышали на месте пропажи батискафа.

По словам представителей, сейчас специалисты активно анализируют зафиксированные звуки. Исследователи склоняются ко мнению, что это мог быть обычный шум океана.

Что произошло?

Батискаф компании OceanGate Expedition проводил экскурсию к обломкам затонувшего лайнера "Титаник" в Атлантическом океане 19 июня.

Позже он перестал выходить на связь. Также стало известно, что спасатели услышали похожие на стук звуки во время поисков пропавшего в Атлантике батискафа.

На борту находилось четыре человека. Воздух, по сообщениям береговой охраны США, должен был закончиться сегодня в 18:08.

Ранее показали первую подводную съемку после крушения "Титаника".

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