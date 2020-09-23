Экипаж МКС прятался в «Союзе», чтобы уберечься от столкновения с неизвестным космическим мусором

«Маневр <…> завершен. Астронавты выходят из укрытия», — написал в микроблоге глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстайн.
С помощью маневра орбиту МКС подняли, и пересечения с траекторией движения мусора удалось избежать, сообщает «Интерфакс». Американские астронавты перебрались в российский сегмент станции — ближе к космическому кораблю «Союз МС-16».
НАСА заранее предупредило — экипаж МКС в связи с приближением фрагмента космического мусора в целях безопасности будет находиться в корабле «Союз», пишет bfm.ru.
За последние две недели потенциально опасные ситуации, связанные с космическим мусором, возникали трижды.
Сканирование
Ранее сообщалось, что НАСА обнаружило в космосе летящий на огромной скорости загадочный объект. Ученые проводили сканирование неба, чтобы отыскать астероиды, которые могут составлять потенциальную угрозу для Земли и заметили объект, летящий через космос. Они предположили, что это может быть комета.