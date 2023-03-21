21 марта
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Происшествия

Экипаж самолета с 28 пассажирами только в воздухе узнал, что аэропорт назначения закрыт

Самолет Як-40 вынужденно сел в Якутии. Борт выполнял рейс Братск — Ленск.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
СС0

Экипаж не предупредили, что аэропорт закрыт на ремонт, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Борт доставлял 28 пассажиров в Ленск.

О том, что на взлетно-посадочной полосе (ВПП) идет ремонт, командир бота узнал в воздухе. Экипаж принял решение — приземлиться на запасном аэродроме в Мирном.

Посадка прошла штатно, никто не пострадал, указывает Газета.Ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о вынужденной посадке своего самолета.

По словам Путина самолет был с двумя двигателями. Попала птица, один двигатель заглох.

Самолет посадили на промежуточном аэродроме. По словам президента, выбор нужно делать в пользу безопасности.

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