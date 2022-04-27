Экс-председателя Новосибирского облсуда будут судить в Барнауле

Потерпевшей стороной выступает УФСБ России по Новосибирской области.
Первоначально дело рассматривалось в Центральном районном суде Новосибирска.
Шатовкина обвиняется по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства).
По версии следствия, в июле 2018 года Шатовкина, являясь председателем Новосибирского областного суда, истребовала в Советском районном суде Новосибирска копии процессуальных документов по уголовному делу в отношении замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области, находящегося в производстве следователей УФСБ России по Новосибирской области, в том числе ходатайство о проведении обыска в жилище фигуранта.
После этого она дала указание своему помощнику по факсу направить в правительство Новосибирской области письмо с приложением копий процессуальных документов, содержащих сведения о предстоящем производстве обыска.
В результате лицом, в отношении которого планировалось следственное действие, были приняты меры к сокрытию предметов и документов, имеющих значение по уголовному делу. Преступление было выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Новосибирской области.
В дальнейшем Центральный районный суд Новосибирска приговорил заместителя главы управления к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы условно, начальника управления — к 3,5 годам лишения свободы условно.
В мае 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на привлечение Шатовкиной к уголовной ответственности, оспорить это решение не удалось.