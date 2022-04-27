27 апреля
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Происшествия

Экс-председателя Новосибирского облсуда будут судить в Барнауле

Уголовное дело экс-председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, возглавлявшей его в 2012 -2018 гг., поступило в Центральный районный суд Барнаула, сообщает «Интерфакс».

Суд.
Суд.
Олег Богданов, altapress.ru

Потерпевшей стороной выступает УФСБ России по Новосибирской области.

Первоначально дело рассматривалось в Центральном районном суде Новосибирска.

Шатовкина обвиняется по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства).

По версии следствия, в июле 2018 года Шатовкина, являясь председателем Новосибирского областного суда, истребовала в Советском районном суде Новосибирска копии процессуальных документов по уголовному делу в отношении замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области, находящегося в производстве следователей УФСБ России по Новосибирской области, в том числе ходатайство о проведении обыска в жилище фигуранта.

После этого она дала указание своему помощнику по факсу направить в правительство Новосибирской области письмо с приложением копий процессуальных документов, содержащих сведения о предстоящем производстве обыска.

В результате лицом, в отношении которого планировалось следственное действие, были приняты меры к сокрытию предметов и документов, имеющих значение по уголовному делу. Преступление было выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Новосибирской области.

В дальнейшем Центральный районный суд Новосибирска приговорил заместителя главы управления к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы условно, начальника управления — к 3,5 годам лишения свободы условно.

В мае 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на привлечение Шатовкиной к уголовной ответственности, оспорить это решение не удалось.

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