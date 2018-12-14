Экс-замдиректора барнаульской школы будут судить за падение бетонной плиты на девочку

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной части одной из школ Барнаула. Его обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью девочки, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.