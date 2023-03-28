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Происшествия

Эксперт-детектив передачи «Андрей Малахов» погибла в ДТП под Орлом

Эксперт программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» и сотрудница детективного агентства Светлана Левина погибла в ДТП под Орлом 24 марта.

Светлана Левина
Светлана Левина
Кадр из программы "Андрей Малахов. Прямой эфир"

Starhit сообщает, что 24 марта произошло столкновение между двумя иномарками.

40-летний водитель Mercedes ехал по трассе М-2 Крым со стороны Орла в направлении Москвы. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Pajero.

В результате ДТП Mercedes «превратился в груду металла», передают журналисты. Вместе со Светланой Левиной погибло еще двое пассажиров.

Выжил только 12-летний пассажир Mercedes, его госпитализировали.

Кто такая Светлана Левина?

Светлана Левина появлялась в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» в 2021 году. Тогда детектив и ее команда разбиралась в любовной истории Анастасии Макеевой, которая столкнулась с мошенницей, выдававшей себя за мифического мужчину из Франции.

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