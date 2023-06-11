Экстренные службы после обрушения Каховской ГЭС спасли порядка двух тысяч человек

Число эвакуированных составляет 6026 человек, указывает Газета.Ru.
Вместе с людьми из зоны затопления эвакуируют домашних животных.
Спасатели доставили порядка 75 тонн продуктов питания и 30 тонн воды в Херсонскую область, где произошло сильное подтопление после обрушения Каховской ГЭС.
Верхняя часть Каховской ГЭС в Херсонской области разрушена в результате обстрела, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Из-за аварии вода начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.