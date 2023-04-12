Эпичную погоню за КамАЗом устроили сотрудники полиции в Новосибирске

По предварительной информации, погоня началась с поселка Затон. «Сиб.фм» сообщает, что КамАЗ пытался объехать пробку по встречной полосе и протаранил несколько автомобилей.
После произошедшего он попытался скрыться. КамАЗ поехал по центральным улицам города и попытался уйти от преследователей с пересечения проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали.
Полиции пришлось перекрыть Димитровский мост. Им удалось задержать водителя в промзоне на Станционной.
Ранее пьяный водитель без прав устроил жесткое ДТП на Алтае.