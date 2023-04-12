Эпичную погоню за КамАЗом устроили сотрудники полиции в Новосибирске

Сотрудникам полиции пришлось отправиться в погоню за КамАЗом, который решил избежать наказания и устроил ДТП. Об этом сообщает ngs.ru.

По предварительной информации, погоня началась с поселка Затон. «Сиб.фм» сообщает, что КамАЗ пытался объехать пробку по встречной полосе и протаранил несколько автомобилей.

После произошедшего он попытался скрыться. КамАЗ поехал по центральным улицам города и попытался уйти от преследователей с пересечения проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали.

Полиции пришлось перекрыть Димитровский мост. Им удалось задержать водителя в промзоне на Станционной.

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