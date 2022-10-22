Еще одного россиянина задержали в Норвегии за запуск дрона

Норвежские полицейские задержали еще одного россиянина за использование беспилотника, сообщает Bergens Tidende .

Мужчина задержан полицией безопасности, указывает Газета.Ru.

Ранее норвежские полицейские задержали Андрея Якунина, сына экс-главы РЖД.

Якунину предъявили обвинение в управлении дроном на Шпицбергене. Дело в том, что после начала спецоперации норвежские законодатели приняли закон и положение о санкциях. Согласно им российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в этой стране.

У мужчины российское и британское гражданства.

В суде, как пишет издание The Barents Observe, задержанный попросил считать его гражданином Великобритании, а местом своего постоянного проживания назвал Италию.