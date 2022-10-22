22 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Еще одного россиянина задержали в Норвегии за запуск дрона

Норвежские полицейские задержали еще одного россиянина за использование беспилотника, сообщает Bergens Tidende.

Дроны. Беспилотники.
Дроны. Беспилотники.
СС0

Мужчина задержан полицией безопасности, указывает Газета.Ru.

Ранее норвежские полицейские задержали Андрея Якунина, сына экс-главы РЖД.

Якунину предъявили обвинение в управлении дроном на Шпицбергене. Дело в том, что после начала спецоперации норвежские законодатели приняли закон и положение о санкциях. Согласно им российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в этой стране.

У мужчины российское и британское гражданства.

В суде, как пишет издание The Barents Observe, задержанный попросил считать его гражданином Великобритании, а местом своего постоянного проживания назвал Италию.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость